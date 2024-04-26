Коли не варти прибирати в квартирі: давні забобони та вірування

Згідно з народними віруваннями, п'ятниця вважається несприятливим днем для прибирання квартири. Вважається, що виконання таких завдань, як підмітання підлоги, витирання пилу в цей день, може привернути негативну енергію або обставини перед вихідними. UAportal дізнався, що відповідно до цих забобонів, бажано відкласти прибирання на інший день і навіть уникати прання в п'ятницю.

Кажуть, що ті, хто нехтує цими застереженнями і приступає до прибирання в поганий день, накликають на себе неприємності, особливо фінансові. Подружжя може зіткнутися з несподіваними труднощами в плані доходів, що потенційно може призвести до фінансової нестабільності.

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Крім того, всі мешканці квартири в цей час можуть зіткнутися з низкою несприятливих подій, які негативно вплинуть на їхню долю.

Хоча прибирання в певний день може не мати прямого впливу на удачу або багатство кожного, проте забобони і вірування продовжують керувати звичаями і розпорядком дня деяких людей. Важливо відзначити, що особисті переконання і погляди людини можуть формувати її підхід до прибирання, включаючи врахування передбачуваних щасливих або несприятливих днів.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

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