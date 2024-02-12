Коли не варто пропонувати допомогу іншим: 5 корисних порад

Допомагати іншим – це похвальна чеснота, але існують певні ситуації, коли пропонувати допомогу може бути недоречно. UAportal розповів, коли про це важливо пам'ятати.

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1. Ніколи не пропонуйте допомогу, очікуючи взаємності

Справжній альтруїзм вимагає щирих намірів, позбавлених прихованих мотивів. Важливо проаналізувати і оцінити, чи ваша допомога йде від щирого серця.

Існує безліч прикладів, коли люди простягають руку допомоги друзям лише для того, щоб постійно нагадувати їм про їхній борг при кожній нагоді. Важливо добре продумати свої мотиви і переконатися, що ваша допомога пропонується щиро.

2. Уникайте надання допомоги, коли вона не потрібна

Доцільно ввічливо запитувати про готовність людини отримати допомогу. Постійне нав'язування непрошених порад може страшенно дратувати оточуючих. Доцільно добре подумати, перш ніж пропонувати допомогу, адже деякі поради можуть ненавмисно завдати шкоди людині, яка її потребує.

3. Утримуйтеся від допомоги, якщо це ставить під загрозу ваше власне благополуччя

У ситуаціях, коли у вас є важливі зобов'язання або події, що змінюють життя, жертвування власними цілями заради потреб інших може не сприяти загальному успіху. Наприклад, якщо у вас запланована важлива ділова зустріч, яка може вплинути на ваше майбутнє, а друг просить підвезти його додому через нелюбов до громадського транспорту, стає очевидним, що пріоритетною є зустріч. Вибір на користь останньої може завадити особистісному зростанню та перешкодити кар'єрним прагненням.

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4. Бувають випадки, коли люди не цінують допомогу

Ми часто зустрічаємо друзів, які постійно маніпулюють нами заради своїх цілей. Усвідомлюючи таку поведінку, ми продовжуємо спілкуватися з ними. Критичний момент настає тоді, коли ці так звані друзі потрапляють у біду.

Серед їхнього відчаю ми можемо бути їхнім єдиним притулком, оскільки всі інші відвертаються від них. Хоча жалість може спонукати нас до допомоги, відсутність навіть елементарного "дякую" може залишити відчуття, що нас недооцінюють. У таких випадках дуже важливо прислухатися до своєї інтуїції і утриматися від допомоги тим, хто не заслуговує на нашу підтримку.

5. Не пропонуйте допомогу, якщо ви не можете її надати

Цілком прийнятно визнавати свою обмеженість, коли йдеться про допомогу іншим. Якщо ви знаєте, що вам бракує необхідних знань, краще утриматися від того, щоб виступати в ролі лікаря чи психолога.

Натомість запропонуйте емоційну підтримку, ставши співчутливим слухачем і підставивши плече, на яке можна спертися. У більш серйозних ситуаціях найціннішою порадою може бути рекомендація звернутися по професійну допомогу.

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