Коли найкращий час для миття вікон: міркування та забобони

UAportal розповів, що не можна забувати про вікна, коли мова йде про підтримку чистоти приміщення. Однак до їх миття слід підходити з обережністю, оскільки існують певні обставини, за яких краще відкласти цю роботу на більш пізній термін.

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Згідно з повір'ями, не рекомендується мити вікна ввечері або вночі. Натомість краще починати цю справу зранку і намагатися завершити її до обіду. Вважається, що якщо закінчити миття до полудня, то це принесе тепло і затишок в оселю на тривалий період. І навпаки, якщо прибирати вікна ввечері або вночі, то це вимиває з дому здоров'я та добробут, а також потенційно приваблює негативні сили.

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Що стосується погодних умов, то часто виникають роздуми про те, чи варто мити вікна під час дощу. Забобони радять уникати цієї практики, щоб не накликати в дім нещастя чи хворобу. Краще відкласти миття вікон до того часу, коли погода проясниться.

Окрім часових та погодних обмежень, існують особливі випадки, коли миття вікон слід уникати. Наприклад, не рекомендується робити це за три дні до Великодня або в день самого свята. Натомість краще завершити прибирання заздалегідь.

Цікавою традицією під час миття вікон є додавання кількох крапель свяченої води до мийного розчину. Легенда свідчить, що цей ритуал розвіює будь-який розбрат у родині, сприяючи створенню спокійної та гармонійної атмосфери. Вважається, що таким чином зло тримається подалі від оселі.

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