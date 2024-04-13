Коли і як садити кабачки в 2024 році: найкращі дні для посіву

Кабачки – універсальна та популярна овочева культура в Україні. UAportal розповів, що незалежно від того, чи є ви досвідченим городником або тільки починаєте, важливо знати найкращий час для посіву насіння кабачків і вирощування розсади у 2024 році.

Посів насіння кабачків у відкритий ґрунт

Кабачки найкраще ростуть при високій температурі, тому дуже важливо висівати насіння у відкритий ґрунт після того, як мине небезпека весняних заморозків і земля прогріється. Згідно з рекомендаціями виробників насіння, ідеальний час для посіву кабачків у більшості регіонів України – з другої половини квітня до червня.

У 2024 році через ранню весну оптимальні дні для посіву кабачків у відкритий ґрунт виглядають наступним чином:

– 15-17 квітня

– 22-24 квітня

– 29-31 квітня

Перед посівом рекомендується замочити насіння кабачків у теплій воді на 12 годин, щоб сприяти швидшому проростанню. Висаджуйте насіння на глибину 3-4 см, акуратно присипаючи його вручну і розпушуючи ґрунт. Відстань між рослинами повинна становити не менше 70 см.

Вибираючи відповідну ділянку для посіву, переконайтеся, що вона сонячна, з родючим і добре дренованим ґрунтом. Оскільки кабачки потребують достатньої кількості вологи, регулярний полив, особливо в спекотну погоду, є важливим для оптимального росту.

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Вирощування розсади кабачків

Щоб отримати ранній урожай, розгляньте можливість вирощування розсади. Висівайте насіння на розсаду приблизно за 3-4 тижні до висадки у відкритий ґрунт.

У 2024 році рекомендований термін посіву насіння кабачків на розсаду – перша половина квітня.

Щоб забезпечити найкращі умови для росту розсади, використовуйте індивідуальні горщики або торф'яні стаканчики діаметром не менше 8 см. Важливо наповнити ці ємності легким, пухким і родючим ґрунтом. Висадіть по 2-3 насінини в кожен горщик на глибину 2 см.

Підтримуйте для розсади кабачків температуру +20...+25°C і забезпечте їй отримання світла протягом 12-14 годин щодня. Регулярно поливайте розсаду теплою водою, не допускаючи перезволоження та заливання ґрунту.

Через 25-30 днів, коли мине загроза заморозків, розсаду кабачків, вирощену в індивідуальних горщиках, можна пересаджувати на город. Перед пересадкою бажано поступово загартовувати рослини, виставляючи їх на відкрите повітря.

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