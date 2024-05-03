Клейкі валики для одягу: поради щодо використання в побуті

Втомилися боротися з шерстю, пилом і ворсом на одязі? UAportal підготував практичні поради, які допоможуть максимально ефективно використовувати клейкі ролики.

Видаляє шерсть

Клейкий валик можна прокатати по поверхні, щоб легко зібрати всю шерсть домашніх тварин. Цей трюк настільки ефективний і простий у використанні, що стане в пригоді будь-кому, хто бореться з цією проблемою. Видалення шерсті домашніх тварин цим методом всього за кілька проходів клейким валиком може бути дійсно швидким.

Чистить абажури

Використання клейкого валика для одягу може стати ефективним способом очищення абажура. Проводячи липким валиком по поверхні абажура, ви можете легко зібрати весь пил і ворсинки.

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Дрібні деталі для рукоділля

Якщо ви любите займатися рукоділлям і часто знаходите блискітки або крихітні намистинки, розкидані по всій робочій зоні, використовуйте клейкий валик для одягу, щоб швидко і легко зібрати ці дрібні предмети. Він також чудово підходить для прибирання безладу на картонних або паперових поверхнях.

Догляд за салоном автомобіля

Щоб швидко видалити пил і сміття з вентиляційних отворів і важкодоступних щілин автомобіля, використовуйте клейкий валик для одягу. За допомогою ролика можна також прибирати бруд і крихти з килимків та оббивки, зберігаючи салон автомобіля охайним і доглянутим.

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