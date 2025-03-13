Кіш Лорен без тіста за 10 хвилин у мікрохвильовці

Легкий, смачний і швидкий рецепт. Ідеально для зайнятих, але голодних!

Інгредієнти:

• Фарш (курка та індичка) – 250 г

• Томати – 2 шт

• Броколі – 100 г

• Сир брі – 100 г

• Сир горганзола – 100 г

• Яйця – 4 шт

• Вершки 20% – 150 г

• Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. ложки

• Пармезан – 50 г

• Сіль, перець – за смаком

Приготування:

1. Фрикадельки: змішуємо фарш, сіль, перець і формуємо невеликі кульки.

2. Викладаємо у керамічну або скляну форму:

• Тонко нарізані томати

• Фрикадельки

• Броколі та шматочки сирів брі й горганзола.

3. Заливка: взбиваємо яйця з вершками та кукурудзяним крохмалем. Заливаємо форму.

4. Зверху натираємо пармезан.

У мікрохвильовку на максимум – 10 хвилин.

Готово! Швидко, смачно та без зайвих турбот.

Смачного!