Керамічна плитка в інтер'єрі: переваги та недоліки для вашого житла

Керамічна плитка є популярним вибором у багатьох будинках. UAportal підготував огляд ключових переваг і недоліків.

Плюси

Довговічність

Керамічна плитка відома своєю винятковою довговічністю і здатністю витримувати інтенсивне навантаження, що робить її ідеальним вибором для приміщень з високою прохідністю, таких як під'їзди, кухні та ванні кімнати. Стійкість до подряпин і вологи робить її практичним варіантом підлогового покриття для багатьох домогосподарств.

Легкий догляд

Керамічну плитку легко чистити, вона потребує лише регулярного підмітання та періодичного миття підлоги. Іноді може знадобитися повторне заповнення швів, але в цілому керамічна плитка не вимагає особливого догляду і не викликає клопоту.

Універсальність

Керамічна плитка представлена в широкому діапазоні форм, розмірів, кольорів і візерунків, що відкриває безмежні можливості для дизайну.

Читайте також: Навіщо у воду додавати сіль при митті підлоги: корисний лайфхак

Мінуси

Холодність

Керамічна плитка може бути холодною на дотик. Це може викликати дискомфорт і вимагати використання килимків або систем підігріву підлоги для забезпечення додаткового тепла.

Труднощі при укладанні

Укладання керамічної плитки вимагає майстерності та точності, часто потребує професійної допомоги. Нерівності на підлозі можуть призвести до появи тріщин, а процес розрізання та укладання може зайняти багато часу і сил.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!