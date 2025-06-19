Козацький куліш із першими грибами
Інгредієнти:
800 г свинячої грудинки
(300 г сала та 500 г лопатки)
500 г моркви
500 г цибулі
500 г пшона
4–5 яєць
чорний та духмяний перець, сіль
майже 3 літри води
50 г петрушки та 50 г зеленої цибулі
кріп за бажанням
казан
Я додав ще свіжих грибів - біля 750 г
Готуємо:
ріжу шматочками грудинку (можна замінити на сало + лопаткову частину), кидаю в гарячий казан і добре висмажую, щоб шматочки були гарно засмажені та витопився жир.
далі додаю крупно порізані свіжі гриби й теж обсмажую.
Якщо немає грибів або хочете без них - просто пропустіть цей етап.
шматочками ріжу моркву, додаю до мʼяса і тримаю, поки обсмажиться.
далі додаю нарізану цибулю й знову все обсмажую.
Вогонь має бути середній або менше. Дивіться, щоб не пригорало.
коли всі інгредієнти красиві й уже пахнуть, додаю промите пшоно і воду (не всю одразу, а десь 2,5 л), сіль, чорний та духмяний перець. Доводжу до кипіння, зменшую вогонь до маленького і томлю під кришкою приблизно годину. Але періодично помішую, щоб не пристало. При необхідності можна ще додати води, бо спочатку здається рідким, а потім пшоно дуже набухає.
коли мʼясо і каша приготувалися, перевіряю на сіль та перець, досолюю.
додаю і перемішую яйця. Даю закипіти, перемішуючи.
Куліш має стати більш густим і наваристим. Тоді кладу багато рубленої зелені, перемішую і подаю! Це дуууже смачно!