Козацький куліш із першими грибами

Інгредієнти:

800 г свинячої грудинки

(300 г сала та 500 г лопатки)

500 г моркви

500 г цибулі

500 г пшона

4–5 яєць

чорний та духмяний перець, сіль

майже 3 літри води

50 г петрушки та 50 г зеленої цибулі

кріп за бажанням

казан

Я додав ще свіжих грибів - біля 750 г

Готуємо:

ріжу шматочками грудинку (можна замінити на сало + лопаткову частину), кидаю в гарячий казан і добре висмажую, щоб шматочки були гарно засмажені та витопився жир.

далі додаю крупно порізані свіжі гриби й теж обсмажую.

Якщо немає грибів або хочете без них - просто пропустіть цей етап.

шматочками ріжу моркву, додаю до мʼяса і тримаю, поки обсмажиться.

далі додаю нарізану цибулю й знову все обсмажую.

Вогонь має бути середній або менше. Дивіться, щоб не пригорало.

коли всі інгредієнти красиві й уже пахнуть, додаю промите пшоно і воду (не всю одразу, а десь 2,5 л), сіль, чорний та духмяний перець. Доводжу до кипіння, зменшую вогонь до маленького і томлю під кришкою приблизно годину. Але періодично помішую, щоб не пристало. При необхідності можна ще додати води, бо спочатку здається рідким, а потім пшоно дуже набухає.

коли мʼясо і каша приготувалися, перевіряю на сіль та перець, досолюю.

додаю і перемішую яйця. Даю закипіти, перемішуючи.

Куліш має стати більш густим і наваристим. Тоді кладу багато рубленої зелені, перемішую і подаю! Це дуууже смачно!