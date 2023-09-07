Карти Таро обіцяють трьом знакам зодіаку хороші новини: Гороскоп на вересень

UAportal, підготував гороскоп на вересень. Враховуючи вплив карт Таро на знаки зодіаку Терезів, Лева та Близнюків, дізнайтеся, що чекає на ці знаки.

Терези

Карта Зірка осяює своїм світлом, наповнюючи серця спокоєм та умиротворенням. Цього місяця рекомендується зберігати оптимізм та впевненість у майбутньому. Рекомендується використовувати можливості, що з'являються на шляху, і вірити у власні сили.

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Лев

Левам вересень принесе в життя почуття завершення та досягнення. Карта Світ означає кінець циклу та початок нового розділу. Настав час відсвяткувати свої досягнення. Слід знайти час, щоб поміркувати про свій прогрес, і визнати особисте зростання.

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Близнюки

Присутність карти Ієрофант закликає Близнюків шукати духовну мудрість та керівництво. Слід поважати суспільні норми та традиції, які мають значення у нашому житті. Рекомендується прийняти мудрість старших і вчитися на їхньому досвіді.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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