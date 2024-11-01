Картопляна піца: не лише смачно, а й цікаво!

Картопля — це не лише звичний гарнір, а й неймовірно універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч оригінальних страв.

Цей рецепт — чудовий приклад. Порадує вас і ваших близьких, адже це не лише смачно, а й цікаво!

Інгредієнти:

• Оливкова олія — 2 ст. л;

• Картопля варена в мундирах — 500 г;

• Кетчуп — 3 ст. л;

• Майонез — 2 ст. л;

• Сіль, перець — за смаком;

• Бекон — 150 г;

• Помідори чері — 200 г;

• Шпинат — 100 г;

• Сир твердий — 150 г.

Спосіб приготування:

1. Розігрійте духовку до 200°C.

2. Форму змастіть олією.

3. Картоплю викладіть у форму та роздавите склянкою до рівномірного шару.

4. Змішайте кетчуп і майонез, змастіть картоплю соусом, посоліть і поперчіть.

5. Викладіть нарізаний бекон, половинки помідорів та шпинат. Зверху щедро посипте натертим сиром.

6. Запікайте в духовці приблизно 20-25 хвилин до золотистої скоринки.

Зберігайте та насолоджуйтеся смачними моментами.