"Капія" і "Аллюр" мають бути на вашому городі: що відомо про найсмачніші сорти перцю

У світі існує велика кількість сортів перцю, щоб задовольнити вподобання кожного. UAportal розповідав, що серед величезного вибору виділяються два виняткових – "Капія" і "Аллюр", кожен з яких володіє особливими якостями і привабливістю.

Легендарний представник сорту "Капія" славиться своїми подовженими плодами з товстими стінками, що робить його ідеальним для салатів, фарширування та приготування на грилі. Компактні та дрібнолисті кущі "Капії" зручні у догляді та зборі врожаю. Цей сорт невибагливий до умов вирощування, але добре росте за умови регулярного поливу та внесення добрив.

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Сорт "Аллюр", який приваблює садівників яскравими жовтими або помаранчевими плодами, що поєднують вишукану красу з винятковим смаком. Окрім візуальної привабливості, цей сорт може похвалитися високою врожайністю, стійкістю до хвороб і здатністю процвітати в різних кліматичних умовах, як у теплицях, так і на відкритому ґрунті.

При виборі сорту перцю важливо враховувати не тільки його зовнішній вигляд, але й смак. "Капія" та "Аллюр" перевершують очікування в обох відношеннях. "Капія" радує своїм чудовим поєднанням солодощі з ледь помітною кислинкою, демонструючи свою універсальність при використанні для фарширування та запікання.

З іншого боку, сорт "Аллюр" є одним з найсмачніших серед перців з високим вмістом цукру та мінімальною кількістю насіння, що робить його ідеальним для вживання у свіжому вигляді.

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