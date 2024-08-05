Який ви колишній за знаком зодіаку: від гордості Овна до гарячої реакції Діви

Розрив відносин - одне з найважчих і найболючіших переживань, яке знає кожен з нас. Крім того, це стає ще складніше, коли колишній партнер не зникає з нашого життя одразу після розставання. Кожен із нас переживає такі моменти по-різному. І, на думку астрологів, кожен знак зодіаку реагує на розрив по-своєму.

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Овен - після розриву ви демонструєте байдужість і робите вигляд, що це вас не турбує. Ви дуже горді, тому не дозволяєте іншим бачити ваші справжні почуття.

Телець - попри розставання, ви не можете це прийняти і намагаєтеся підтримувати контакт. Ви навіть шукаєте приводи, щоб з'явитися у колишнього партнера, наприклад, забрати свої речі.

Близнюки - після розриву ви підходите до ситуації без емоцій, але прагнете зберегти хоча б дружні стосунки. Розрив для вас не означає кінець контакту.

Рак - розставання є важким досвідом для вас, з яким ви не можете змиритися. Ви стараєтеся не думати про це, але під впливом емоцій можете заговорити з колишнім.

Лев - після розриву ви продовжуєте відчувати почуття до колишнього партнера. Коли ви починаєте нові стосунки, шукаєте в новій людині риси, які були у вашого колишнього. Завжди намагаєтеся зберегти дружні стосунки.

Діва - розставання боляче впливає на вас і знижує самооцінку. Ви прагнете довести собі, колишньому і всьому світу, що це була помилка. Робите все, щоб він пошкодував про своє рішення.

Терези - для вас розлука не є виходом. Ви готові зробити все, щоб повернутися до колишнього партнера. Уявляєте сценарії, де ви знову разом, і плануєте з'явитися в його житті.

Скорпіон - навіть після розставання продовжуєте аналізувати стосунки і думаєте про можливе повернення. Вам важко змиритися з втратою.

Стрілець - починаєте відвідувати місця, де часто бував ваш колишній, сподіваючись випадково його зустріти. Робите багато речей напоказ.

Козеріг - розрив означає новий початок і шанс почати все з чистого аркуша. Ви вчитеся на досвіді і намагаєтеся стати кращою версією себе.

Водолій - розлука означає повний кінець для вас, але ви намагаєтеся зберегти дружні стосунки з спільними друзями, які були поруч, коли ви були у стосунках.

Риби - після розриву ваш світ перевертається з ніг на голову. Ви відчуваєте, що втратили свою половинку і дуже важко переживаєте це.

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