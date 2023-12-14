Який телефон отримав шалений успіх: 5 цікавих фактів

Мобільні телефони, безперечно, зробили революцію в нашому житті, і дуже цікаво дізнатися деякі маловідомі факти про ці популярні пристрої. UAportal пропонує ознайомитися з наступною інформацією про них.

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1. Походження терміну "смартфон"

Термін "смартфон" був вперше введений у 2000 році компанією Ericsson. Він був використаний як частина маркетингової кампанії для новаторського телефону Ericsson R380s. Цей пристрій, що працював під управлінням Symbian OS v5.1, мав монохромний сенсорний екран, прихований під відкидною кришкою. Вони й гадки не мали, що цей термін стане невід'ємною частиною нашого повсякденного життя.

2. Приголомшлива обчислювальна потужність

Продуктивність будь-якого сучасного смартфона, включаючи той, яким ви володієте, перевершує сукупну обчислювальну потужність усіх комп'ютерів, що використовувалися NASA під час програми "Аполлон". Тільки уявіть собі величезні можливості для обробки даних.

3. Телефони в Японії

В Японії, де мобільні телефони стали невід'ємною частиною життя, приблизно 90% цих пристроїв оснащені вологостійким корпусом. Японська молодь, як відомо, тримає свої телефони при собі, навіть у таких несподіваних місцях, як ванна або душ.

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4. Страх розлуки

Чи відчували ви коли-небудь тривогу або побоювання, коли втрачали мобільний телефон або зв'язок? Цей страх називається номофобією. Термін з'явився в дослідженні 2010 року, присвяченому звичками користування мобільним телефоном, і описує занепокоєння, що люди відчувають, коли залишаються без телефону, незалежно від того, чи це пов'язано з низьким зарядом батареї, втратою сигналу або зникненням коштів на рахунку.

5. Шалений успіх Nokia 1101

Хоча протягом багатьох років на ринку з'явилося безліч культових телефонів, один з них утримує звання найуспішнішого мобільного за всю історію – Nokia 1101. З моменту його появи у 2003 році було продано понад 250 мільйонів одиниць цього пристрою. Це видатне досягнення не лише робить його найбільш продаваним мобільним телефоном, але й ставить в один ряд з найбільш продаваними електронними гаджетами всіх часів і народів.

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