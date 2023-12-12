Який принтер обрати: Лазерний чи струменевий

Коли справа доходить до вибору між лазерними та струменевими принтерами, розуміння ключових відмінностей у технологіях, якості друку та вартості є дуже важливим. UAportal розповів, як різні види принтерів відрізняються у цих аспектах.

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Якість друку

Що стосується якості друку, то лазерні та струменеві принтери мають різні сильні сторони. Лазерні здатні створювати чіткий і точний текст, що робить їх кращим вибором для документів, які потребують професійної обробки. З іншого боку, струменеві забезпечують яскраві кольори і плавні переходи, тому вони популярні для друку фотографій і зображень з винятковою деталізацією.

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Довговічність

Що стосується довговічності, то лазерні принтери мають перевагу, оскільки тонер не розмазується і не розтікається, завдяки чому вони друкують більш якісні та довготривалі роздруківки. На відміну від них, струменеві варіанти можуть бути схильні до розмазування або протікання, особливо при використанні певних типів паперу.

Вартість матеріалів

Ще один важливий аспект, який слід враховувати при порівнянні лазерних і струменевих принтерів, – це вартість витратних матеріалів. Лазерні, як правило, мають вищі початкові витрати через їхню більш досконалу технологію, але в довгостроковій перспективі вартість сторінки є нижчою. Це пов'язано з тим, що лазерні тонер-картриджі мають більший потенціал друку порівняно з чорнильними картриджами, що зменшує кількість замін і загальні витрати.

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