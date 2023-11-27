Який месенджер обрати: Viber чи Telegram

Порівняння Telegram і Viber за різними параметрами виявляє виразні відмінності в можливостях і функціоналі. UAportal розглядає аспекти конфіденційності, безпеки, обміну файлами та сумісності платформ, щоб визначити, який додаток для обміну повідомленнями пропонує більш надійне користування.

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Функціонал

Telegram і Viber мають помітні відмінності у функціоналі. Одна з головних різниць полягає в тому, що Telegram пропонує наскрізне шифрування для всіх чатів, тоді як Viber – лише для секретних.

Групові чати

Telegram також підтримує великі групові чати, дозволяючи залучати до 200 000 учасників, тоді як Viber обмежується 250 учасниками.

Обмін файлами

Telegram перевершує інші месенджери в обміні файлами з максимальним розміром файлу у 2 ГБ, тоді як Viber має обмеження у 200 МБ. Це робить Telegram кращим вибором для людей, які часто обмінюються великими файлами, такими як відео та фотографії з високою якістю.

Платформи

Крім того, Telegram пропонує доступ на різних платформах, включаючи настільні комп'ютери, Інтернет та мобільні пристрої, в той час як Viber - це насамперед мобільний додаток, що надає користувачам більше зручності в доступі до своїх повідомлень на різних пристроях.

Голосові повідомлення та дзвінки

І Telegram, і Viber надають функції голосових та відеодзвінків, але є деякі суттєві відмінності. Viber має високу якість і підтримує групові відеодзвінки до 20 учасників. Telegram, з іншого боку, пропонує унікальну функцію під назвою "голосові чати" в групах, що дозволяє вести живі голосові розмови в межах групового чату.

Ця функція може бути особливо цінною для проведення віртуальних зустрічей або онлайн-заходів. Крім того, технологія передачі голосу через IP гарантує відмінну якість дзвінків навіть у місцях зі слабким мережевим з'єднанням.

Інтерфейс

З точки зору користувацького інтерфейсу, і Telegram, і Viber пропонують інтуїтивно зрозумілий і зручний досвід. Однак елегантний дизайн Telegram і теми, що налаштовуються, надають йому сучасний і візуально привабливий вигляд. Додаток також пропонує широкий вибір стікерів та GIF-файлів, щоб ще більше урізноманітнити процес обміну повідомленнями.

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З іншого боку, Viber фокусується на функціональності, пропонуючи простіший і мінімалістичний інтерфейс. Він надає користувачам виразні емодзі та стікери, які додають розмовам індивідуальності.

Додаткові функції

Що стосується додаткових функцій, то і Telegram, і Viber мають свої унікальні пропозиції. Telegram має потужну платформу ботів, яка дозволяє користувачам взаємодіяти з автоматизованими сервісами та отримувати доступ до різних корисних інструментів. Крім того, Telegram пропонує можливість самознищення повідомлень, трансляцію каналів та мультимедійний формат на основі каналів.

Viber оснащений такими функціями, як секретні чати, приховані чати та спеціальна ігрова платформа. Viber також дозволяє користувачам безперешкодно надсилати гроші один одному через свою платформу.

Нагадаємо, iPhone став одним з найпопулярніших смартфонів у світі, пропонуючи широкий спектр функцій і можливостей. Однак, як і будь-який інший пристрій, він має свої плюси і мінуси.

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