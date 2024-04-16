Які речі притягують нещастя в дім: народні прикмети

Наші предки вірили в дії, які можуть привернути в життя багатство, щастя та сімейне благополуччя, так само як і в речі, від яких варто позбутися, щоб не прикликати горе у свій дім. UAportal розповідає, що в жодному разі не можна зберігати вдома.

Старі речі

До цього списку можна віднести будь-які старі речі, адже вони несуть в собі негативну енергетику і нещастя. Якщо ви не можете змусити себе викинути улюблений светр, який вже зносився, краще пожертвуйте його на благодійність.

"Мертві" предмети

Так звані "мертві" предмети, особливо засушені квіти, несуть в собі занепад енергії, коли їх зберігають в будинку. До цього списку також належать голови тварин, пташине пір'я та роги.

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Дрібне сміття

Дрібне сміття в гаманці або кишенях – наприклад, клаптики паперу або старі квитки не варто носити з собою. Їх краще відразу викинути, оскільки вони притягують негативну енергію, яку ви приносите в дім.

Годинник, що зупинився

Зупинений годинник – дуже поганий знак. Такий предмет слід або віднести в ремонт, або просто викинути.

Розбите скло

Розбите скло – будь то тріснуте вікно, улюблена ваза або дзеркало – краще замінити або викинути. Вважається, що воно символізує дірку в захисті вашого будинку від нещасть.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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