Які речі потрібно давно викинути з кухні: 5 корисних порад

Організація кухні може бути досить складним завданням, враховуючи проблему розміщення шаф, техніки та меблів в обмеженому просторі. UAportal розповів, аби підтримувати естетично привабливий вигляд кухні, дуже важливо проводити ретельне прибирання. Ось п'ять головних речей, яких варто позбутися.

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Порожні банки

Тримати порожні контейнери в надії знайти їм застосування – марна справа. Позбавити кухню від непотрібного безладу можна, якщо розібрати та утилізувати невикористані контейнери.

Зношені рушники та прихватки

Старі рушники та рукавиці не тільки виглядають погано, але й можуть бути незручними у використанні. Висячий на ручці духовки засмальцьований, зношений рушник створює несприятливе враження, особливо в присутності гостей. Краще викинути їх і купити нові, свіжі рушники на заміну.

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Старі обробні дошки

Хоча обробні дошки можуть не виглядати зношеними або пошкодженими, вони все одно потребують заміни. Дерев'яні дошки мають властивість розбухати від вологи, а подряпини свідчать про роки використання. Настав час попрощатися зі старими та придбати нові.

Магніти на холодильник і записки

Магніти на холодильник можуть здатися нешкідливими прикрасами, але вони можуть порушити естетику кухні. Замість цього оберіть більш вагомі сувеніри або предмети декору з ваших подорожей.

Посуд зі сколами

Уважно подивіться на свої тарілки та чашки – є велика ймовірність, що ви знайдете кілька предметів зі сколами або тріщинами. Подумайте про те, щоб викинути посуд зі сколами та купити недорогу заміну.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктівароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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