Які речі нізащо не можна залишати в машині під час спеки: водіям на замітку

Оскільки літня спека перетворює салон автомобіля на розпечену піч, дуже важливо бути обережними з предметами, залишеними в салоні. UAportal склав список речей, які в жодному разі не можна залишати без нагляду в автомобілі влітку.

1. Пляшки з водою

Крім очевидного наслідку нагрівання рідини, залишення пляшки з водою, особливо скляною, під прямим сонячним промінням може збільшити ризик займання, оскільки вона діє як лінза.

2. Ліки

Виробники зазвичай рекомендують зберігати ліки за температури нижче 25°C. Вища температура може призвести до хімічних змін у ліках, що потенційно може зробити їх менш ефективними.

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3. Запальнички та балони

Це загальновідоме правило, про яке часто забувають. Запальнички, дезодоранти, освіжувачі повітря, спреї для горла та балони зі стисненим повітрям ніколи не повинні зазнавати впливу тепла, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

4. Харчові продукти

Випадкове залишення в автомобілі продуктів, що швидко псуються, таких як йогурт або шоколадні батончики, може призвести до неприємних сюрпризів, таких як забруднені сидіння, що вимагають дорогої хімчистки.

5. Алкоголь

Під впливом температури вище 20°C алкоголь утворює сполуки, що сприяють появі гіркого смаку та неприємного запаху.

6. Електронне обладнання

Щоб зберегти довговічність планшетів, телефонів, іграшок на батареях та інших гаджетів, їх не слід залишати без нагляду в автомобілі навіть на короткий час. Надмірне нагрівання та прямі сонячні промені можуть пошкодити літієві батареї та потенційно завдати їм непоправної шкоди.

7. Парафіновані вироби

Віск має низьку температуру плавлення, він починає розріджуватися приблизно за 40°C. Враховуючи, що під палючим сонцем салон автомобіля може нагріватися до 50°C, бажано видалити воскові олівці та свічки з поверхонь сидінь, щоб уникнути незручностей, пов'язаних з подальшим чищенням сидінь.

8. Креми

Мазі та різноманітні косметичні засоби не повинні перебувати у спеку в автомобілі. Під впливом високих температур їх склад може змінюватись, а ефективність погіршуватиметься.

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