Які речі не слід прати у машинці: Поради експертів

UAportal підготував цінну інформацію про те, які речі не можна класти до пральної машинки. Ці поради допоможуть зберегти якість і продовжити термін служби улюблених речей.

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Делікатні тканини

Певні речі, такі як делікатні тканини або одяг зі складними візерунками, не можна прати в пральній машині. Натомість щоб зберегти їхню якість і запобігти пошкодженню, обирайте ручне прання. Це допоможе зберегти їхню красу та подовжить термін користування.

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Шкіра та замша

Друга порада стосується виробів зі шкіри або замші, які також слід тримати подалі від прання в машинці. Кращим варіантом буде поверхневе чищення вологою ганчіркою.

Вовна та кашемір

Відмовтеся від машинного прання виробів з вовни та кашеміру, оскільки це може призвести до їх усадки та втрати м'якості. Замість цього періть їх вручну з м'яким миючим засобом або віддавайте в хімчистку для належного догляду.

Речі з позначками

Речі зі спеціальними інструкціями з прання, наприклад, з позначками "тільки суха чистка" або "тільки ручне прання", ні в якому разі не можна піддавати машинному пранню. Завжди дотримуйтесь спеціальних інструкцій по догляду, щоб зберегти речі цілими та неушкодженими.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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