Які речі можна чистити старою зубною щіткою: Лайфхаки для господинь

Більшість з нас замінюють зубні щітки кожні три місяці. Однак перед тим, як викинути стару щітку, варто звернути увагу на те, що вона може стати в пригоді для певних домашніх завдань з прибирання. UAportal розповідає, як її можна використати..

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1. Насадка для душу

Душова лійка приховує невидимі мікроби, тому періодичне чищення є вкрай важливим. Стара зубна щітка може стати ідеальним інструментом, особливо в поєднанні з білим оцтом.

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Наповніть ємність оцтом і занурте насадку для душу на годину-дві. Після цього вийміть її і ретельно очистіть за допомогою зубної щітки. Ця техніка творить чудеса в усуненні будь-яких накопичень.

2. Шви плитки

На плитці часто видно брудні та знебарвлені шви, що погіршує загальний вигляд приміщення. Однак стара зубна щітка в поєднанні з харчовою содою прийде на допомогу для легкої боротьби з брудом у важкодоступних місцях. Її вузькі щетинки ідеально підходять для видалення стійкого бруду зі швів кахельної плитки.

3. Оновіть гребінець

Гребінці, на жаль, стають розсадником мікробів. Бажано чистити їх принаймні раз на тиждень, щоб підтримувати належну гігієну. Використовуйте для цього стару зубну щітку. Акуратно почистивши щетину та поверхню гребінця, ви зможете видалити всі накопичені частинки. Деякі люди також вважають за краще змочувати зубну щітку в розчині води і миючого засобу перед процесом чищення.

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