Які квіти висаджувати в березні-квітні: поради садівникам

Березень і квітень – ключові місяці для висаджування квітів у вашому саду. Щоб забезпечити успішний ріст, важливо знати, які квіти ідеально підходять для вирощування в цей час. Незалежно від того, чи плануєте ви сіяти насіння або вирощувати розсаду, UAportal розповів про різноманітні варіанти.

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Посадка на вулиці

Коли справа доходить до висадки у відкритий ґрунт, певні квіти найкраще цвітуть, якщо їх висівати безпосередньо в землю. Наприкінці березня подумайте про посадку люпину, який можна висівати у землю, як зійшов сніг. Прямий посів також рекомендується для аквілегії та лаванди. У теплиці можна посіяти насіння айстри для кращого розвитку. Кларкію та левзею можна без вагань висаджувати у відкритий ґрунт.

Вирощування у приміщенні

Якщо ви віддаєте перевагу клумбам на підвіконнях, деякі квіти найкраще підходять для вирощування в кімнатних умовах. У горщиках можна посадити петунії, газанію, лобелію, кущову вербену, дзвіночки та левиний зів. Важлива порада для левиного зіву та лобелії – спочатку тримайте розсаду вкритою плівкою, щоб вона не опала. Після того, як вони проростуть, рекомендується помістити їх у прохолодне місце. Агератум, ще один підходящий варіант, слід уникати надмірного поливу, щоб запобігти побурінню листя.

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Посів на розсаду

Березень-квітень також надає чудову можливість посіяти насіння на розсаду. Подумайте про посадку колеуса, чорнобривців, остеоспермум, цинії, целозії та інших квітів. Не забувайте дотримуватися рекомендацій, які вказані на упаковці з насінням. Для розвитку розсади дуже важливо забезпечити правильний ґрунт і достатню кількість води. Майте на увазі, що теплолюбні рослини слід вирощувати в горщиках до травня, оскільки вони чутливі до зворотних заморозків.

Крім того, варто звернути увагу на сезонні квіти, які прикрашають українські сади в березні. Проліски та багаторічні крокуси приносять чудові барви після зимових місяців, додаючи нотку краси у ваш відкритий простір.

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