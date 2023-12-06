Які рум'яна обрати: кремові чи пудрові

Рум'яна – важливий елемент як денного, так і вечірнього макіяжу. Їхнє призначення полягає не лише підкресленні вилиць та покращенні кольору шкіри, але й в контуруванні форми обличчя. UAportal розповідає про аспекти різних видів рум'ян, щоб допомогти зробити вибір.

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Вибір правильного кольору рум'ян залежить насамперед від відтінку вашої шкіри.

1. Для світлошкірих найбільше підходять рожеві рум'яна.

2. Малинові та бежево-рожеві відтінки більше пасуватимуть смаглявим.

3. Якщо ви не визначилися, персикові рум'яна універсальні і доповнять будь-який відтінок шкіри.

Сьогодні косметичні бренди пропонують широкий вибір рум'ян, адаптованих до різних типів шкіри. Два найпопулярніші різновиди - пудрові та кремові рум'яна.

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Пудрові рум'яна

Пудрові рум'яна універсальні та легкі в нанесенні. Вони особливо підходять для людей з жирною шкірою, оскільки їхня щільна текстура допомагає вирівняти тон шкіри, приховати блиск і мінімізувати розширені пори. Для досягнення оптимального результату рекомендується наносити пудрові рум'яна після пудри. За допомогою пензлика рівномірно розподіліть рум'яна на щоках.

Кремові рум'яна

З іншого боку, кремові рум'яна – чудовий вибір для тих, у кого суха шкіра, завдяки вмісту олій та зволожуючих компонентів. При використанні кремових рум'ян бажано спочатку нанести тональний крем, а після румян – припудріть. Це забезпечить більш тривале носіння.

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