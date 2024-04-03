Які птахи можуть принести біду та лихо: що варто знати

В езотериці кожен предмет і дія несуть у собі глибоке послання, здатне передбачити майбутнє. UAportal розповів, що серед різноманітної символіки присутність птахів відіграє важливу роль, причому деякі з них сприймаються як носії нещастя.

Відео дня

Зловісна репутація супроводжує певних птахів, що робить необхідним уникати їх. Сова, особливо коли її бачили вдень, вважалася провісницею майбутніх неприємностей. Більше того, вухата сова була нерозривно пов'язана з передвісниками смерті.

Читайте також: Що означає, коли птах стукає у вікно: пояснення

Відомо, що сороки теж є провісниками лиха. Їх оточує значний негативний підтекст, особливо коли окремий птах прилітає поодинці і сідає на дах будинку, передвіщаючи неминучу трагедію. Однак цікаво відзначити, як велика кількість сорок розвіює цей зловісний вплив, стаючи передвісником позитивних подій.

Прийнято вважати, що лихо насувається, коли с, але не варто поспішати піддаватися паніці. Іноді ця пташка приносить добру звістку, вказуючи на світлий бік у здавалося б несприятливих обставинах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в дитинстві всім говорили, що не можна їсти з ножа. Проте не всі знають, звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!