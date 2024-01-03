Які предмети не можна дарувати з дому: Що говорять забобони

У сфері вірувань і забобонів багато людей дотримуються думки, що віддавання речей з дому може накликати нещастя, хвороби чи злидні. Обґрунтування цієї концепції випливає з уявлення про те, що енергія, закладена в наших речах, передається іншим, коли ми ними ділимося. UAportal розповідає про п'ять предметів, які ніколи не слід дарувати, а також про причини, що лежать в основі цієї застережливої поради.

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1. Ножі

Символізуючи гостроту і небезпеку, ножі, коли їх дарують, можуть бути сприйняті як акт агресії, конфлікту і руйнування. Дарування ножа з дому може порушити гармонію у стосунках з одержувачем і стати причиною суперечок, образ або навіть призвести до розриву стосунків.

2. Дзеркала

Дзеркала, коли їх дарують, означають перенесення на них долі та негараздів людини. Такий подарунок може накликати на одержувача нещастя, хвороби чи нещасні випадки, водночас віддзеркалюючи ці нещастя на себе. Якщо ви хочете подарувати дзеркало, переконайтеся, що воно ціле і неушкоджене, і не даруйте його особам, з якими ви не маєте близьких стосунків чи довіри.

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3. Одяг і взуття

Одяг та взуття, маючи безпосередній вплив на наше самопочуття та емоційний стан, мають здатність передавати емоції та особисті переживання. Даруючи одяг і взуття з вашого дому, ви мимоволі ділитеся не лише цими речами, але й емоціями та переживаннями, що їх супроводжують. Цей вчинок може призвести до смутку, депресії чи нещастя, а також позбавити одержувача індивідуальності та впевненості в собі.

4. Годинники

Нагадуючи про плин часу та його безповоротність, годинник уособлює суть накопичення життя та його неминучу скороминучість. Дарування годинника сигналізує одержувачу про старість, хворобу чи навіть смерть, водночас прискорюючи власний процес старіння.

5. Книги

Книги виступають в якості джерела знань, розширюючи горизонти і виховуючи мудрість, розширюючи можливості читачів. Проте, даруючи книги з дому, ви передаєте не лише ідеї та інформацію, але й глибокі особисті переконання. Такий вчинок може породити непорозуміння, суперечки чи навіть ворожість в одержувача, одночасно підриваючи вашу пам'ять та інтуїцію.

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