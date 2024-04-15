Яких помилок варто уникати при розміщенні годинника: 3 місця, на які варто звернути увагу

Настінний годинник слугує не лише для відліку часу, але й для прикраси інтер'єру. Однак важливо знати, де саме можна його вішати. UAportal розповів, що деякі поширені помилки можуть мати неприємні наслідки.

Навпроти вхідних дверей

Народна прикмета не радить вішати настінний годинник прямо навпроти вхідних дверей, оскільки вважається, що це приносить фінансові труднощі. Замість цього, розгляньте можливість повісити його над дверима, що не тільки слугує практичним вибором місця, але й діє як відмінна фокусна точка.

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У спальні

Створення розслаблюючої та спокійної атмосфери в спальні має важливе значення, а настінний годинник може її порушити. Його наявність може постійно нагадувати вам про час, що спливає, викликаючи непотрібний стрес.

У дитячій кімнаті

З великою кількістю сучасних технологічних пристроїв, таких як смартфони, планшети та розумні годинники, настінний годинник у дитячій кімнаті просто зайвий. Ці гаджети забезпечують дітям легкий доступ до поточного часу в будь-який момент. Наявність годинника, що цокає в їхній кімнаті, може заважати зосередитися і сконцентруватися, особливо під час виконання домашніх завдань або навчання.

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