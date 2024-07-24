Які спадкові речі не рекомендується дарувати чи продавати

Наслідувати цінні та дорогі речі часто бажано, оскільки це може миттєво покращити фінансове становище. UAportal пояснив, чому деякі предмети мають важливе значення у народних віруваннях і їх не рекомендується дарувати чи продавати поспіхом.

Кільця

Одним з таких предметів є кільця, що особливо мають круглу форму, що символізує нескінченність. За народними повір'ями, такі кільця мають здатність притягувати позитивну енергію, особливо у фінансових справах. Якщо старовинне кільце у спадок переходить до чужої людини, вважається, що шлях до багатства може затягтися на більш довгий час.

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Дзеркало

Дзеркала також займають особливе місце в області накопичення енергії. Якщо попередні власники дзеркала були щасливі та задоволені, то розлучатися з ним, згідно з народною прикметою, вважається нерозумним.

Годинник

Сприятливою спадщиною вважають годинник, який дістався від благословенного та успішного родича. Вважається, що подібні прикраси можуть поліпшити життя нового власника.

Ікона

Зразки, незалежно від релігійних переконань людини, зазвичай віддають у спадок із покоління до покоління. Навіть особи нерелігійні, як правило, зберігають ікони, оскільки вважають, що вони є джерелом захисту та затишку для нового власника.

Вишиті речі

Вишиті вручну подушки мають велике значення, оскільки вважається, що вони діють як обереги. За народними повір'ями такі речі не можна дарувати незнайомим людям, оскільки це може спричинити проблеми в сім'ї.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, яких речей потрібно позбутися, щоб у будинку панував достаток.

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