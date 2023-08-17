Які мінерали розкриють нові здібності для трьох знаків зодіаку: Гороскоп на 18 серпня

UAportal підготував гороскоп на 18 серпня, який допоможе Овнам, Тельцям та Близнюкам зорієнтуватися протягом дня та отримати максимум користі від навколишніх енергій. Цим знакам слід звернути увагу на гагат, авантюрин та онікс, якщо вони хочуть розкрити нові здібності.

Овен

Камінь гагат, відомий тим, що допомагає осягнути містичні таємниці, чинитиме значний вплив на людей, народжених під знаком Овна. Цей чорний камінь зі стильним виглядом також підійде для ювелірних прикрас.

Прийміть енергію гагата, щоб посилити інтуїцію і заглибитись у глибину власної душі. Дозвольте цьому каменю вести шляхом самопізнання та відкривати приховані істини. Осягни таємниці Всесвіту і дозвольте гагату бути супутником у цій подорожі.

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Телець

Люди, народжені під знаком Тельця, перебувають під впливом каменю авантюрин. Вважається, що цей камінь, що нагадує зоряне небо, океанські глибини та шматочки сонця, посилює любов до життя, радості та емоцій.

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Він також здатний проясняти розум і вносити ясність у думки. Прийміть енергію авантюрину, щоб запалити творчість і відкрити нові враження. Нехай цей камінь веде до дня, наповненого позитивом та натхненням.

Близнюки

Камінь онікс, відомий своїми багатошаровими переливами, глибоко впливатиме на людей, народжених під знаком Близнюків. Вважається, що цей чарівний камінь концентрує енергію, відволікає хвороби та посилює пробивні здібності.

Використовуйте силу оніксу, щоб спрямувати енергію на досягнення цілей та подолання будь-яких перешкод, що виникають на дорозі. Нехай цей камінь стане джерелом сили та рішучості, щоб допомогти подолати перешкоди на шляху до мети. Дозвольте оніксу посилити природні здібності та досягти успіху.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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