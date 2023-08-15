Які мінерали допоможуть трьом знакам зодіаку покращити добробут: Гороскоп на 16 серпня

Народжених під знаками зодіаку Овнів, Тельців та Близнюків чекає унікальний зв'язок зі світом дорогоцінного каміння. 16 серпня енергія бірюзи, аквамарину та оніксу виходить на перший план, обіцяючи покращити добробут, зробити зв'язки міцнішими та загострити вроджені здібності.

UAportal підготував тлумачення впливу каменів на три знаки зодіаку 16 серпня. Дізнайтеся, як використати силу каменів у цей день.

Овен

16 серпня людям, народженим під знаком Овна, слід ухвалити енергію Бірюзи. Вважається, що цей яскравий камінь приносить здоров'я, щастя, багатство, довголіття та гострий зір. Говорять, він також захищає від нещасних випадків.

Бірюза може покращити добробут Овнів та стати сильним оберегом у цей день. Прийміть енергії цього каменю і пам'ятайте, що сила творення своєї долі знаходиться всередині вас.

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Телець

Люди, народжені під знаком Тельця, 16 серпня будуть під впливом Аквамарину. Цей ніжно-блакитний дорогоцінний камінь, як відомо, викриває обман та сприяє чесності. Він має здатність зберігати дружбу та зміцнювати критичне мислення.

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Вважається, що аквамарин також полегшує мігрень, біль у шлунку та печінці. Прийняття цілющої енергії цього каменю може принести ясність у думках та емоціях людей, народжених під знаком Тельця.

Близнюки

16 серпня Онікс стане джерелом сили для людей, народжених під знаком Близнюків. Відомий своїми багатошаровими переливами, цей камінь, як вважають, концентрує енергію та посилює здібності. Він здатний запобігати хворобам і захищати благополуччя.

Прийняття заземлюючої енергії оніксу може посилити цілеспрямованість і рішучість близнюків. Важливо вірити у свої здібності та дозволити своїй природній харизмі сяяти.

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