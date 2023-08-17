Які мінерали допоможуть трьом знакам зодіаку прийняти важливі рішення: Гороскоп на 18 серпня

UAportal підготував гороскоп на 18 серпня для Раків, Левів та Дів з урахуванням впливу каміння. Дізнайтеся, що готують зірки і якомога максимально ефективно використовувати цей відповідний день.

Рак

Сапфір, часто темно-синього кольору, вважається каменем довголіття, влади, духовної сили, чистоти помислів, розсудливості, краси, доброти, любові та надії. Прийміть енергію сапфіру, щоб посилити інтуїцію та отримати можливість відчути внутрішню мудрість.

Довіртеся інстинктам і дозвольте емоціям вести прийняття важливих рішень. Це день, коли слід зосередитися на турботі про себе та зміцненні стосунків. Спілкуйтеся з близькими та відкрито висловлюйте свої почуття. Пам'ятайте, що чутливість – сильний бік людей, народжених під знаком зодіаку Рак.

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Лев

Вважається, що обсидіан, вулканічне скло темно-синього або чорного кольору покращує концентрацію, обережність та зв'язок із астральним світом. Леви можуть використати силу цього каменю, щоб загострити увагу та поглибити духовний зв'язок.

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Довіряйте інтуїції та звертайте увагу на знаки та збіги. Це день для прояву креативності та безстрашності. Виявіть природні лідерські якості та надихайте інших своєю впевненістю. Пам'ятайте, що справжність – це суперсила тих, хто народився під знаком зодіаку Лев.

Діва

Вважається, що червоний корал підштовхує до подвигів та пригод, одночасно захищаючи від небезпеки. Прийміть енергію цього каменю, щоб розпалити пристрасть і сміливість. Виходьте із зони комфорту та йдіть назустріч новим враженням.

Це день, коли слід приймати виважені ризики і рішуче втілювати мрії в життя. Довіряйте своїм здібностям та вірте у свої сили. Зосередьтеся на самовдосконаленні та поставте чіткі цілі на майбутнє. Пам'ятайте, що стійкість – це найбільша перевага людей, народжених під знаком зодіаку Діва.

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