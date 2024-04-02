Які культури не слід садити поруч з баклажанами

Дізнайтеся про ключові моменти для успішного вирощування баклажанів на вашому городі. Розуміння того, які культури є найкращими сусідами баклажанів, а які ворожими, має важливе значення для забезпечення оптимального росту та щедрого врожаю. UAportal поділився цінною інформацією про найкращих компаньйонів і найгірших "сусідів" для баклажанів.

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Вирощування у відкритому ґрунті

Існує кілька корисних супутників для баклажанів, серед яких квасоля, білокачанна капуста, редиска, диня, кавун, гарбуз, кабачки, горох і буряк. З іншого боку, бажано уникати посадки баклажанів поруч з помідорами, оскільки обидва овочі сприйнятливі до схожих шкідників.

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Так само не рекомендується висаджувати баклажани поряд з кущами картоплі, оскільки це наражає їх на небезпеку ураження колорадським жуком. Якщо ви плануєте висаджувати болгарський перець, забезпечте відстань 70-80 см між грядкою з баклажанами та рослинами перцю.

Вирощування у теплиці

Якщо ви плануєте вирощувати баклажани в теплиці, важливим залишається ретельний підбір відповідних компаньйонів. У тепличному середовищі баклажани можуть процвітати разом з болгарським перцем, огірками та кукурудзою.

Однак дуже важливо уникати їх посадки поруч з картоплею (та іншими пасльоновими), томатами або тютюном. Ці культури мають різні вимоги до догляду і можуть не відповідати потребам баклажанів.

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