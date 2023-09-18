Які камені принесуть успіх знакам зодіаку: гороскоп на 18-24 вересня

Uaportal підготував гороскоп, щоб надати Овнам, Тельцям і Близнюкам інформацію і рекомендації, виходячи з впливу енергій червоного коралу, сапфіру і авантюрину на ці знаки зодіаку. Дізнайтеся, як вібрації каменів можуть посприяти успіху у період з 18 по 24 вересня.

Овен

Енергія червоного коралу буде впливати на людей, народжених під знаком Овна в цей період. Вважається, що червоний корал підштовхує до подвигів і пригод, забезпечуючи при цьому захист від небезпеки.

Він заохочує до сміливості та відваги, надихає на ризик і дослідження нових можливостей. Червоний корал підсилює пристрасть і рішучість, допомагає долати перешкоди і досягати цілей. Овни відчують прилив життєвих сил та ентузіазму, готові до подолання будь-яких викликів, що постануть на їхньому шляху.

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Телець

Тельці в цей період резонуватимуть з вібраціями сапфіру. Часто темно-синього кольору, сапфір вважається каменем довголіття, влади, духовної сили, чистоти помислів, розсудливості, краси, доброти, любові і надії. Він приносить відчуття спокою і стабільності, дозволяючи людям, народженим під знаком Тельця, використовувати свою внутрішню мудрість та інтуїцію.

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Камінь сапфір заохочує до прийняття природи істинного милосердя та співчуття, сприяючи гармонійним стосункам і емоційному благополуччю. Тельці відчують глибоке почуття спокою і ясності, що сприятиме прийняттю мудрих рішень і здійсненню бажань.

Близнюки

У цей період Близнюки будуть під керівництвом каменю авантюрин. Вважається, що він підсилює любов до життя, радість, емоції та прояснює розум. Мінерал сприяє допитливості та адаптивності, надихаючи на дослідження нових ідей та досвіду.

Він покращує комунікативні навички та сприяє гармонійним стосункам, дозволяючи висловлювати думки з ясністю і чарівністю. Близнюки відчують почуття оптимізму та ентузіазму, готові скористатися можливостями, що відкриваються на їхньому шляху.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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