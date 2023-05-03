Які парфуми ідеально підійдуть вам за знаком зодіаку? Астрологи розкрили секрет

Хто сказав, що парфумерія та астрологія не мають нічого спільного? Насправді фахівці із зірок стверджують, що кожен знак зодіаку має парфумерні ноти, які найкраще відповідають його темпераменту.

Вогненним знакам – Овен, Лев, Стрілець – підходять "теплі" та чуттєві аромати. Уродженці цих знаків імпульсивні, заповзятливі, пристрасні та люблять бути поміченими. Їм варто звернути увагу на парфуми з інтенсивними та чіпкими нотами, такими як деревні (ветивер), пряні (мускатний горіх) або амброві (сандалове дерево) есенції. Ці п'янкі, провокаційні та чуттєві аромати розкривають їх характер.

Водяним знакам – Рак, Скорпіон, Риби – підійдуть романтичні та солодкі аромати. Їм потрібно звернути увагу на квіткові, солодкі чи цитрусові есенції. Такі парфуми занурять їх у приємні спогади та стимулюють до дій. Духи, що підкреслюють темперамент цих знаків, повинні містити свіжі та вишукані нотки.

Відео дня

Земним знакам – Телець, Діва, Козеріг – підійдуть духи із трав'яними нотками. Уродженці цих знаків прив'язані до свого коріння, сім'ї та друзів, вони вірні, щирі, сильні та часто ностальгують. Їхні парфюми – стримані, м'які, квіткові (лаванда) або солодкі (карамель, кориця). Їм потрібно попрощатися з ароматами з надмірно складними та штучними нотами, земним знакам потрібні парфюми з природним та заспокійливим запахом.

Повітряним знакам – Близнюки, Терези, Водолій – підійдуть легкі та ніжні аромати. Їх парфюми– це великий ковток свіжого повітря, спосіб втекти від реальності. Нотки їх парфумів повинні бути свіжими, бадьорими, життєрадісними, але водночас легкими, повітряними та ніжними. Їм рекомендується зупинити свій вибір на парфумах із квітковими, фруктовими нотками.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.