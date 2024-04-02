Які дерева не можна саджати на подвір'ї: українські забобони

Правильний вибір дерев для посадки на подвір'ї має важливе значення для створення красивого і гармонійного простору. Однак є певні види, які, за повір'ям, приносять невдачу. UAportal розповів детальніше.

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Ялинка

Наприклад, ялина асоціюється з негативною енергією і навіть зі смертю. У деяких культурах було прийнято використовувати ялинові гілки, щоб прокласти шлях для померлого. Незважаючи на це повір'я, деякі люди також розглядають ялини як захисників від домашніх сварок.

Вважається, що вони поглинають негативну енергію влітку і віддають її взимку. Крім того, ялини зазвичай не створюють надмірної тіні, що робить їх підходящими для невеликих подвір'їв. Однак будьте обережні і не саджайте їх надто близько до будинку, оскільки їхня коренева система може пошкодити фундамент.

Сосни

Так само і сосни, за деякими повір'ями, мають погану енергетику. Однак є й інші прикмети, які стверджують, що посадка дерева біля будинку може мати позитивні наслідки, наприклад, покращити загальну енергетику та якість повітря.

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І все ж є причини бути обережними при виборі сосни. Їх густа крона створює значну тінь, пригнічуючи ріст інших рослин. Крім того, сильний підземний ріст коренів сосни може створювати проблеми для сусідніх будівель.

Туя

Вважається, що посадка туї поблизу будинку приносить нещастя дівчатам у сім'ї, які хочуть вийти заміж.

Вони також символічно пов'язані зі скорботою, часто прикрашають ландшафт кладовищ. Незважаючи на ці забобони, туї хвалять за їхню здатність відлякувати злих духів і часто використовують як живопліт. До того ж ці дерева потребують мінімального догляду.

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