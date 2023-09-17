Які дерева не можна садити поряд з будинком: забобони

Дерева відіграють важливу роль у створенні краси наших дворів. Однак важливо враховувати певні фактори, перш ніж висаджувати їх біля будинків. Вважається, що деякі дерева приносять нещастя або мають властивості, які можуть завдати шкоди. Розглянемо, які дерева не варто садити біля будинку.

Сосни, відомі своєю позитивною енергією, вимагають ретельного підходу, коли справа доходить до розміщення. Їхні тонкі, але важкі гілки можуть становити небезпеку у вітряну погоду, потенційно спричиняючи пошкодження оточуючим рослинам.

Згідно з давньою прикметою, берези повинні рости лише за парканами. В ідеалі їх слід розташовувати біля входу, щоб вони слугували надійними захисниками. Бажано тримати берези подалі від інших дерев, особливо фруктових, оскільки вони мають сильну прихильність до води і можуть виснажувати вологу з навколишніх рослин.

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Наявність тиса на подвір'ї вважається поганою прикметою, оскільки символізує смерть. Крім того, його розгалужена коренева система може з часом зробити прилеглий ґрунт неродючим.

Хоча волоський горіх популярний у садах, його розгалужена коренева система може становити загрозу для фундаменту будинку. Крім того, під час сезону дозрівання падіння волоських горіхів може становити небезпеку.

Верби, як і тиси, асоціюються зі смертю та скорботою. Крім того, їхнє густе листя затримує сонячне світло, що ускладнює процвітання інших рослин. Бажано зарезервувати місце для верби біля водойм, а не біля будинку.

Туї часто зустрічаються на подвір'ях будинків та в різних установах. Однак існує повір'я, що посадка туї біля будинку може завадити молодій дівчині вийти заміж. З іншого боку, вважається, що туя має аромат, який відлякує злих духів.

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