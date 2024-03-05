Які 3 рослини потрібно поставити у квартирі, щоб прибрати весь негатив

UAportal розповів, що енергія, накопичена в житловому просторі, може мати як позитивний, так і негативний вплив на людину. Щоб перетворити свою квартиру на осередок позитиву, удачі та матеріального процвітання, варто розглянути можливість купівлі трьох рослин.

Відео дня

Грошове дерево

Грошове дерево – універсальний вибір для тих, хто прагне запросити фінансовий успіх у свій дім. Воно має репутацію рослини, що підсилює натхнення і піднімає настрій. Отже, воно стимулює зміну ставлення до життя, даючи змогу переслідувати та досягати своїх цілей, що в кінцевому підсумку призводить до фінансових прибутків.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Фікус

Фікус, також відомий як фігове дерево, здатен створити у вашій квартирі спокійну та затишну атмосферу. Окрім своєї естетичної привабливості, рослини володіють очисними властивостями, які можуть допомогти усунути негатив, що затримується в домі. Прищеплюючи відчуття спокою, фікус спонукає мешканців ставити перед собою значущі цілі та йти до їх реалізації.

Кактус

Кактус може слугувати унікальним інструментом для нейтралізації негативної енергії. Колючки символічно накопичують і відганяють негатив, присутній у домі.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!