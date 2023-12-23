Як зубна паста допоможе очистити чайник: 3 дієвих лайфхаки

Зубна паста може бути ефективним рішенням для чищення металевих чайників. UAportal розповів про незвичайні, але ефективні способи, які допоможуть повернути колір та позбутися накипу.

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Чистимо носик

Щоб ефективно очистити вузький носик металевого чайника, зубну пасту можна нанести на невелику щіточку або ватний диск. Акуратно протріть зубною пастою внутрішню поверхню носика, щоб видалити відкладення та накип. Після цього ретельно промийте водою, щоб видалити залишки пасти.

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Видалення плям

Залиште зубну пасту на кілька хвилин, а потім протріть плями вологою ганчіркою або губкою, щоб видалити стійкі сліди завдяки абразивній структурі зубної пасти.

Полірування зовнішньої поверхні

Зовнішню поверхню чайника також можна відполірувати за допомогою зубної пасти. Нанесіть невелику кількість на ганчірку і потріть її круговими рухами, а потім змийте. Цей процес допоможе видалити потемніння та відновити блиск металевої поверхні, залишивши її чистою.

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