Як заточити лезо на бритві за допомогою підручних засобів: незвичайні способи

Дізнайтеся, як заточити бритву за допомогою звичайних побутових предметів. UAportal дізнався про прості, але ефективні методи, які допоможуть вам у цьому.

Джинсова тканина

Покладіть джинси на рівну поверхню, а потім акуратно проведіть лезом бритви в протилежному напрямку плетінню тканини. Будьте обережні, не натискайте занадто сильно і не рухайте лезом занадто швидко, щоб не пошкодити джинсову тканину або лезо.

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Газета

Згорніть шматок газети в рулон і проведіть лезом по згорнутому краю, забезпечуючи рівномірні рухи та уникаючи надмірного тиску, щоб не пошкодити лезо. Вуглець з газети полірує лезо, це подовжує термін використання бритви.

Алюмінієва фольга

Складіть аркуш фольги в невеликий квадрат, а потім проведіть лезом бритви по фользі, намагаючись не натискати надто сильно, щоб не пошкодити його. Це допоможе заточити лезо.

Керамічна чашка

Проводячи лезом бритви по поверхні керамічної чаші з легким натиском, ви можете ефективно заточити лезо. Нерівна поверхня дна чашки забезпечує ефект, подібний до точильного каменю.

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