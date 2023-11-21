Як заточити кухонний ніж без точила: ефективні поради

UAportal розповідає про прості способи заточити кухонний ніж, якщо у вас немає доступу до точилки. Ці способи використовують повсякденні предмети, які можна знайти у кожному домі.

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Керамічна кружка

Якщо у вас немає точилки для ножів, керамічна кружка може стати альтернативою. Лезо ножа можна провести по непокритому нижньому краю керамічної чашки. Таким чином, шорстка текстура кераміки допоможе заточити лезо ножа.

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Наждачний папір

Ефективним методом заточування затупленого ножа є використання наждачного паперу. Шматок наждачного паперу складіть так, щоб шліфувальна сторона була назовні. Злегка притисніть і проведіть ножем вперед-назад по поверхні наждачного паперу. Важливо дотримуватися постійного кута нахилу і чергувати рухи з натисканням, щоб отримати рівномірно гостре лезо.

Замінник точильного каменю

Якщо точильний камінь недоступний, є альтернативний варіант з використанням підручних матеріалів. Злегка намочіть гладку плитку або гладкий камінь і насипте на вологу поверхню невелику кількість крупної солі. Міцно тримаючи лезо ножа, проведіть ним по солі круговими рухами. Завдяки своїй структурі, сіль допоможе усунути будь-які затуплення або дефекти, ефективно відновлюючи гостроту ножа.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

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