Як захистити свій сад від непрошених гостей: лайфхаки проти кліщів

Захист вашого садка від кліщів необхідний для створення безпечного простору на свіжому повітрі. UAportal з'ясував, що застосування нетрадиційних, але перевірених лайфхаків може суттєво допомогти захистити сад від кліщів.

Висадка рослин

Посадіть такі трави, як лаванда, м'ята і хризантеми, які природним чином відлякують цих шкідників. Вони не лише прикрашають сад, але й діють як ефективний засіб відлякування кліщів.

Організація навколо угіддя сухого і сонячного бар'єра також може допомогти відлякувати кліщів. Видалення сухої трави, опалого листя та чагарників навколо саду може зробити його менш привабливим для кліщів і зменшити їхню присутність.

Спеціалізовані трубки

Щоб зменшити ризик появи кліщів у вашому саду, подумайте про додавання гравію або деревної стружки між газоном і зеленими насадженнями. Це створить зону, яку навряд чи зможуть перетнути ці шкідники. Ефективним способом контролювати популяцію кліщів також може бути розвішування в саду спеціальних трубок.

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Ці засоби містять оброблену бавовну в картонних корпусах, які миші використовують як матеріал для гнізд. Оскільки кліщі часто харчуються гризунами, використання такого методу може перервати репродуктивний цикл цих шкідників і зменшити їхню чисельність у вашому саду.

Природні бар'єри

Встановіть паркан або колючий дріт навколо ділянки. Адже поширеними переносниками кліщів є дикі тварини. Запобігаючи їх проникненню на присадибну ділянку, можна значно знизити ризик занесення шкідників на вашу територію.

Зменшенню розмноженню шкідників у садах, також допомагає поширення природних ворогів кліщів, таких як пернаті та корисні комахи. Птахи, такі як зяблики, дятли та малинівки харчуються даними, завдяки чому створюється природна система боротьби зі шкідниками у вашому саду.

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