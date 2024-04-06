Як захистити дитину від пристріту: прості та ефективні методи

Батьки часто стикаються з тим, що їхні діти зустрічаються з різними людьми, які по-різному впливають на них. Деякі з них можуть навіть мати сильну енергетику, яка потенційно може зашкодити дитині. UAportal розповів, що дуже важливо вивчити ефективні методи захисту.

Шпилька

Протягом багатьох поколінь наші предки використовували простий, але ефективний метод використання шпильки для захисту від негативної енергії, що випромінюється незнайомими людьми. Хоча бажано уникати давати її дуже маленьким дітям, старші можуть непомітно прикріпити до своєї шкільної форми як захисний аксесуар.

Червона нитка

Червона нитка, виготовлена з вовни, набула популярності як ефективний оберіг від негативних енергій з невідомих джерел. Вважається, що носіння її на лівій руці забезпечує захист від лихого ока. Цей традиційний метод залишається широко використовуваним і викликає довіру у багатьох.

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Лялька

Дивно, але ганчіркова лялька має здатність відвертати лихе око. Просто поклавши її в портфель або носячи з собою, вона діє як потужний щит, що захищає вашу дитину від шкідливих енергій, які ховаються в її оточенні.

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