Як захистити дітей від пристріту: три прості способи

У сучасному світі діти часто взаємодіють з безліччю людей у таких місцях, як школи та дитячі садки. На жаль, ці зустрічі можуть мати різний вплив на самопочуття дітей. Енергія, яку випромінюють люди, іноді може бути небезпечною, оскільки навіть простий погляд може негативно вплинути на самопочуття дитини. UAportal розповідає про дієві способи, як захистити дітей від пристріту.

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Шпилька

З покоління в покоління цей традиційний метод використовувався нашими бабусями і прабабусями для захисту від негативної енергії. Хоча він може не підходити для дуже маленьких дітей, школярі можуть прикріпити шпильку на спину шкільної форми.

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Червона нитка

Червона нитка має значну популярність як захисний амулет, який широко використовується багатьма людьми. Виготовлена з вовни, вона створює щит від негативної енергії, що походить з незнайомих джерел. Цей амулет, який носять на лівій руці, символічно захищає від лихого ока.

Лялька-мотанка

Дивно, але лялька-мотанка має неабияку силу в захисті від злого ока. Якщо просто покласти її в портфель, лялька стане потужним захистом від негативної енергії. Носіння ляльки з собою діє як невидимий щит для благополуччя вашої дитини.

Нагадаємо, якщо повернення додому не приносить задоволення і не викликає позитивних емоцій, це привід задуматися. Можливо у вашій оселі забагато негативної енергії. Ми розповіли, як її виявити та позбутися.

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