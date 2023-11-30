Як задекорувати пусту стіну: 5 способів

Порожня стіна у вашій оселі може бути непривабливою та похмурою. На щастя, є кілька креативних способів перетворити її на яскравий і стильний осередок. UAportal пропонує п'ять простих порад, які допоможуть вам прикрасити порожні стіни зі смаком та винахідливістю.

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1. Декоративні настінні дзеркала

Чудовий спосіб заповнити порожню стіну – використовувати декоративні настінні дзеркала. Вони не тільки слугують прикрасою стін, але й створюють ілюзію простору. Круглі або квадратні дзеркала з елегантними рамами, наприклад, із золотими або дерев'яними елементами – чудовий вибір.

2. Фоторамки

Фоторамки – класичний і універсальний варіант для прикраси порожніх стін. Продемонструйте свої спогади, помістивши найкрасивіші фотографії в декоративні рамки. Фотографії з особливих подій, таких як відпустка, весілля або сімейні моменти, додадуть вашій вітальні, їдальні або спальні персоналізованого стилю. Поєднуйте різні розміри, кольори та матеріали, щоб створити естетично привабливу та вишукану композицію.

3. Настінні плакати в рамці

Внесіть нотку елегантності у вашу вітальню, їдальню, передпокій або спальню, повісивши обрамлені плакати на порожню стіну. Виберіть вишуканий і стриманий постер, який доповнює ваш інтер'єр, і придбайте рамку, що відповідає його розмірам. Квіткові мотиви, візерунки в стилі бохо, ніжні малюнки або навіть тропічні теми можуть оживити ваш простір.

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4. Металевий декор стін

Подумайте про використання металевих настінних прикрас, які є універсальними і можуть органічно вписатися в різні стилі інтер'єру. Обирайте металеві картини із зображенням квітів, листя або птахів. Абстрактні фігури, виготовлені з кованого металу зі складними деталями, додадуть вашому простору елемент привабливості, елегантності та несподіванки. Для створення захоплюючого візуального контрасту рекомендуються такі кольори, як чорний, золотий або срібний.

5. Дизайнерські настінні полиці

Дизайнерські настінні полиці, виготовлені з різних матеріалів, різних розмірів і форм, можуть яскраво доповнити порожню стіну. Дерев'яні полиці, а також комбінації металу і дерева можуть органічно вписатися в будь-який інтер'єр. Щоб підкреслити цю композицію, додайте до неї вдало підібраний настінний годинник.

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