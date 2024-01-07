Як яйця використати в побуті: Цікаві способи

Яйця – це не лише смачний інгредієнт для сніданку, але й рішення для різних повсякденних проблем. UAportal розповідає про способи, які допоможуть отримати максимальну користь від яєць.

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1. Підживлення рослин

Чи знали ви, що яєчна шкаралупа містить високий рівень кальцію, який необхідний для здорового росту рослин? Замість того, щоб викидати шкаралупу, подрібніть її на дрібні частинки і змішайте з водою. Поливаючи рослини, додайте цю багату на кальцій суміш, щоб підтримати їх нормальний розвиток.

2. Клей

Для декоративно-прикладного мистецтва, особливо при роботі з дітьми, ви можете створити безпечний та ефективний клей, використовуючи яєчний білок. Збийте яєчний білок до пінистої консистенції, а потім нанесіть цей саморобний клей на папір, картон або легкі матеріали. Це зручна і нетоксична альтернатива магазинним клеям.

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3. Замінник крему для взуття

Якщо у вас закінчився крем для взуття, яєчний білок зробить свою справу. Збийте до утворення піни та дайте йому повністю висохнути. Після висихання білок перетворюється на чудовий засіб для видалення плям і бруду з вашого взуття та шкіряних аксесуарів. Акуратно нанесіть висушений яєчний білок на поверхню, витріть її і здивуйтеся оновленому блиску.

4. Живильний бальзам для волосся

У сфері краси та гігієни яйця можуть слугувати цінним доповненням до вашої процедури догляду за волоссям. Сухе волосся часто потребує глибокого живлення, і яйця можуть забезпечити саме це. Приготуйте натуральний бальзам, змішавши жовток яйця з оливковою олією. Нанесіть цю суміш на волосся, залиште на деякий час, а потім змийте. Ви помітите, як ваше волосся стане м'якшим, здоровішим і наповненим силою.

Хтось любить рідкий жовток, а хтось навпаки – максимально густий. Тому UAportal ділиться секретами, скільки часу готувати яйця та як.

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