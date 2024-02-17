Як вивести жирну пляму з одягу: Ефективні способи

При боротьбі зі стійкими жирними плямами на одязі важливо використовувати ефективні методи їх видалення. UAportal розповів, як полегшити цей процес.

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Господарське мило

Господарське мило – чудовий варіант для видалення жирних плям з одягу. Почніть з того, що обережно промокніть пляму чистою ганчіркою, щоб видалити надлишки жиру. Потім нанесіть невелику кількість мила безпосередньо на пляму й обережно втирайте його. Залиште на кілька хвилин, а потім змийте холодною водою. Повторюйте процес до тих пір, поки пляма не зникне.

Оцет

Білий оцет також можна використовувати для видалення жирних плям з одягу. Змішайте в рівних частинах оцет і воду та замочіть забруднену ділянку на 15-20 хвилин. Після замочування обережно потріть пляму щіткою, а потім промийте холодною водою.

Харчова сода

Харчова сода – це натуральний і ефективний спосіб видалення жирних плям з одягу. Насипте велику кількість соди на жирну пляму й обережно втирайте її. Залиште принаймні на 20 хвилин, а потім зчистьте порошок щіткою. Після цього попередньо обробіть пляму рідким пральним порошком, а потім виперіть річ у звичайному режимі.

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Присипка або кукурудзяний крохмаль

Для застарілих жирних плям може бути корисним застосування дитячої присипки або кукурудзяного крохмалю. Насипте велику кількість засобу на пляму й обережно втирайте його. Залиште на кілька годин або, в ідеалі, на ніч, щоб жир увібрався. Після цього змийте порошок щіткою і продовжуйте звичайне прання.

Лимонний сік

Змішайте в рівних частинах лимонний сік і воду та нанесіть розчин безпосередньо на пляму. Залиште на 10-15 хвилин, а потім змийте холодною водою. Для складніших плям можна також додати трохи солі до суміші лимонного соку, щоб створити м'який скраб, а потім прополоскати й випрати, як зазвичай.

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