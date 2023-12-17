Як вивести жовті плями від поту з білого одягу

Плями від поту на білому одязі є однією з найбільш поширених та неприємних проблем, з якими зіштовхуються багато з нас. Жовті сліди можуть з'явитися навіть при найбільш ретельній та обережній експлуатації одягу. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть вирішити цю проблему.

Відео дня

Розчин лимонного соку

Розчин з рівних частин лимонного соку і води можна створити для видалення старих жовтих плям від поту на білій білизні. Суміш слід нанести на уражену ділянку і залишити на 30 хвилин. Після цього білизну слід випрати у звичайному режимі, що призведе до зникнення плям.

Читайте також: Горілка, молоко та гліцерин: дивні, але ефективні способи виведення плям з одягу

Паста з харчової соди

Ефективним методом є приготування пасти з харчової соди та води. Цю пасту слід акуратно втерти в плями від поту і дати висохнути протягом години, а потім випрати у звичайному режимі. Цей метод часто дає чудові результати у видаленні стійких, застарілих плям.

Щітка з оцтом

Альтернативний підхід полягає у змішуванні в мисці рівних частин білого оцту і води. Згодом за допомогою щітки з м'якою щетиною можна обережно почистити плями від поту. Перед пранням слід залишити розчин на 10 хвилин, щоб він ефективно підняв і розщепив жовті плями, не пошкодивши лляну тканину.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!