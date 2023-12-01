Як вивести запах поту з одягу без прання: дієві лайфхаки

UAportal пропонує вашій увазі незвичайні та практичні методи боротьби із запахом поту без прання одягу. Ці поради зручні у використанні і допоможуть освіжити ваш одяг з мінімальними витратами часу та зусиль.

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Спрей з лимонним соком

Один з ефективних способів позбутися запаху поту на одязі без прання – це використання спрею з лимонним соком. Він діє як природний дезодорант, який може допомогти усунути неприємні запахи.

Змішайте рівні частини лимонного соку і води в пульверизаторі та нанесіть суміш на спітнілий одяг. Дайте одягу висохнути на повітрі, і ви помітите значне зменшення або повне усунення запаху поту.

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Використання харчової соди

Ще один лайфхак для боротьби із запахом поту на одязі – використання харчової соди. Насипте велику кількість соди на ділянки одягу з плямами поту.

Природні дезодоруючі властивості соди допоможуть поглинути запах поту. Акуратно втирайте соду в тканину, залиште на кілька годин або на ніч, а потім струсіть надлишки. Ваш одяг позбудеться запаху поту без прання.

Горілчаний спрей

Вірите чи ні, але горілка також може бути ефективним засобом для усунення запаху поту з одягу. Наповніть невелику пляшку з пульверизатором горілкою без запаху і розпиліть її на одяг, який має стійкий запах поту.

Горілка діє як дезінфікуючий засіб і нейтралізатор запаху, націлений на бактерії, відповідальні за неприємний запах, і знищує їх. Дайте одягу висохнути на повітрі, і ви будете приємно здивовані значним зменшенням запаху поту.

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