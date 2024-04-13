Як вивести стійку пляму зі скатертини: 5 ефективних порад

Коли справа доходить до боротьби зі стійкими плямами на скатертинах, існують різні ефективні методи, які можуть допомогти в їх видаленні. UAportal розповів, що слід зробити, щоб досягти відмінного результату.

Використання оцту та харчової соди

Коли справа доходить до виведення стійких плям зі скатертини, одним з ефективних методів є використання комбінації оцту і харчової соди. Змішайте рівні частини оцту і води в пульверизаторі, а потім посипте пляму содою і залиште на кілька хвилин. Потім обережно потріть забруднену ділянку чистою ганчіркою або губкою.

Засоби на основі кисню

Ще один метод видалення стійких плям зі скатертини полягає у використанні очищувачів на основі кисню. Ці засоби спеціально розроблені для руйнування складних плям, що полегшує їх виведення з тканини. Просто дотримуйтесь інструкцій на упаковці засобу, попередньо обробіть забруднену ділянку, а потім виперіть скатертину, як зазвичай.

Читайте також: Як вивести плями від фарби для волосся з одягу: поради

Використання лимонного соку

Наситивши забруднену ділянку лимонним соком, а потім помістивши скатертину під прямі сонячні промені, може допомогти розщепити і вивести пляму. Через кілька годин скатертину слід прополоскати холодною водою і випрати, як зазвичай.

Замочування в холодній воді

У деяких випадках може допомогти просте замочування заплямованої скатертини в холодній воді. Для більш стійких забруднень можна додати невелику кількість м'якого миючого засобу.

Професійне чищення

Якщо все інше не допомогло, а пляма залишається стійкою, подумайте про те, щоб віднести скатертину до професійної клінінгової компанії. Вони мають доступ до спеціалізованого обладнання та засобів для чищення, які призначені для боротьби навіть з найскладнішими забрудненнями.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!