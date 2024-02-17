Як вивести пляму від йоду з одягу: 4 дієві засоби

Виведення плям від йоду з одягу може бути складним завданням, але за допомогою правильних методів можна відновити одяг. Від використання простих побутових засобів, таких як оцет і лимонний сік, до спеціалізованих методів – UAportal розповів, як боротися з цією проблемою.

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Оцет

Ефективна порада для видалення плям від йоду з одягу – створити розчин з рівних частин білого оцту і води. Забруднену ділянку слід замочити в цьому розчині на 15-30 хвилин, після чого випрати одяг у звичайному режимі, використовуючи холодну воду.

Лимонний сік

Нанесіть лимонний сік безпосередньо на забруднену ділянку, а потім дайте одягу висохнути на повітрі. Після такої обробки одяг слід випрати у звичайному режимі, щоб повністю видалити залишки плями. Цей метод є екологічно чистим і є чудовим варіантом для тих, хто шукає природні методи виведення плям.

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Господарське мило

Господарське мило слід обережно втерти в пляму, залишити на кілька хвилин, а потім прополоскати одяг у холодній воді. Така попередня обробка може допомогти розщепити пляму і полегшити її видалення під час звичайного прання.

Медичний спирт

Невелику кількість медичного спирту слід налити на чисту тканину або ватний диск, щоб промокнути забруднену ділянку. Будьте обережні, щоб не просочити тканину. Спирт слід залишити на плямі на кілька хвилин, а потім обережно промокнути чистою ганчіркою. Потім ділянку слід промити холодною водою і продовжувати процес, доки пляма не стане непомітною.

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