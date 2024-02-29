Як вивести плями від йоду на одязі: 3 дієві поради

Ви не знаєте, як відіпрати плями від йоду з одягу? UAportal розповів про практичні та прості рішення, які допоможуть вам у цьому.

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Замочування в оцтовому розчині

Приготуйте суміш з однієї частини оцту й двох частин води в мисці, достатньо великій, щоб повністю занурити в неї забруднену тканину. Одяг слід замочити на 30 хвилин або годину, щоб оцет розщепив плями від йоду. Після замочування, забруднену ділянку потрібно обережно почистити щіткою з м'якою щетиною, щоб видалити залишки плям. Виперіть одяг у звичайний спосіб.

Перекис водню

Промокніть забруднену ділянку чистою ганчіркою, щоб видалити надлишки йоду. Нанесіть невелику кількість перекису водню безпосередньо на пляму, забезпечивши повне просочення, і залиште на кілька хвилин. Потім вологою серветкою акуратно промокніть забруднену ділянку. Після цього речі слід прополоскати під холодною водою та випрати у звичайний спосіб з пральним порошком.

Лимонний сік і сонячне світло

Нанесіть на пляму від йоду свіжовичавлений лимонний сік і покладіть виріб під прямі сонячні промені на кілька годин. Лимонна кислота в поєднанні з ультрафіолетовими променями ефективно відбілює та виводить плями від йоду. Після цього, одяг потрібно прополоскати в холодній воді, а потім випрати у звичайному режимі.

Раніше UAportal розповідав, як вивести плями з дитячого одягу без хімії.

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