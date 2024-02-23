Як вивести плями на одязі в домашніх умовах

Ефективний засіб для виведення плям з одягу можна зробити своїми руками, використовуючи звичайні побутові інгредієнти. UAportal розповідав, які натуральні засоби допомагають впоратися зі складними плямами без використання агресивних хімікатів.

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Оцет і харчова сода

Один зі способів створити ефективний засіб для виведення плям з одягу своїми руками – це змішати рівні частини білого оцту і харчової соди до утворення пасти. Цю пасту слід нанести безпосередньо на забруднену ділянку і залишити на 30 хвилин. Після закінчення відведеного часу пасту можна зішкребти зубною щіткою, а потім прополоскати виріб у холодній воді. Цей метод особливо корисний для боротьби зі стійкими плямами.

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Лимонний сік і сіль

Ще один ефективний рецепт засобу для виведення плям з одягу передбачає використання лимонного соку і солі. Покладіть одяг на плоску поверхню, посипте забруднену ділянку сіллю, а потім натріть лимоном, щоб сік просочив тканину. Залиште одяг на 15-30 хвилин, а потім прополощіть його холодною водою. Природна кислотність лимонного соку в поєднанні з абразивною текстурою солі забезпечує ефективний метод видалення плям без використання агресивних хімічних речовин, що є екологічно чистим варіантом.

Сода та перекис водню

Поєднання соди та перекису водню можна використати для створення ефективного засобу для виведення плям. Змішайте рівні частини соди і перекису водню в пульверизаторі, а потім обережно струсіть, щоб інгредієнти змішалися, і ви отримаєте розчин, який потрібно розпорошити на забруднену ділянку. Залишіть розчин на 10-15 хвилин, а потім виперіть у звичайному режимі. Шипучість соди в поєднанні з освітлюючими властивостями перекису водню допомагають вивести пляму з тканини, зберігаючи цілісність одягу.

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